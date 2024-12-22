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Konya'da alacaj verecek kavgası can aldı!

Konya'da Muhammed Ş. (61), borç meselesi nedeniyle dünürü Süleyman Kıyak'ı (40) tabancayla vurarak öldürdü.

22.12.2024 - 17:51 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
Konya'da alacaj verecek kavgası can aldı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ş. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Konyada alacaj verecek kavgası can aldı

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