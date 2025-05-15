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GündemKonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür’den ilk açıklama
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Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür’den ilk açıklama

15.05.2025 - 16:52Güncellenme Tarihi:
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür’den ilk açıklama

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

“BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ”

Deprem sonrası açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi” ifadelerine yer verdi.

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    Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür’den ilk açıklama
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    Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür’den ilk açıklama