GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.05.2023 - 07:07 |
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgililere göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.89 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI

Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi.  Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Zam kararı! Kamu çalışanı, asgari ücretli, emekli milyonları ilgilendiriyor

    Zam kararı! Kamu çalışanı, asgari ücretli, emekli milyonları ilgilendiriyor

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tamamını kapsıyor! Taksitle ödenebiliyor, son 21 gün

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tamamını kapsıyor! Taksitle ödenebiliyor, son 21 gün

    Kentsel dönüşüm hamlesi! Hedef 'çürük' bina bırakmamak

    Kentsel dönüşüm hamlesi! Hedef 'çürük' bina bırakmamak