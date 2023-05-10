Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgililere göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.89 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI

Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.