Konya'da 2 yaşındaki Rana'ya 10 sokak köpeği saldırdı, acı haber geldi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Minik çocuk, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

"HALA OLAYIN ŞOKUNDAYIM"

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

VALİLİK AÇILAMA YAPTI

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

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KARATAY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."