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Konya- Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı

Konya’yı Antalya’ya bağlayan, dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan  Alacabel mevkiindeki yol 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

19.01.2022 - 13:26 | | Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR,(Konya),(DHA)
Konya- Antalya yolu 14 saat sonra trafiğe açıldı

Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevki dün saat 18.00 sıralarında yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Seydişehir-Antalya yolu, yapılan çalışmalar sonucu 14 saat sonra bugün saat 08.00 sıralarında tamamen trafiğe açıldı.

Kara yolları ekiplerinin sabahın ilk ışıklarına kadar yaptığı çalışmalarda  Seydişehir ilçesinde bekletilen araçlar, Antalya istikametine doğru hareket etti. Polis ekipleri olası kazadan dolayı yolun kapanma ihtimaline karşı, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

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