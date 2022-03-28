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GündemKonutta KDV oranı 2022! Konutta KDV oranı yüzde kaç oldu? İşte Konut KDV indirimi ve diğer detaylar!
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Konutta KDV oranı 2022! Konutta KDV oranı yüzde kaç oldu? İşte Konut KDV indirimi ve diğer detaylar!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirildiğini açıkladı. Peki, Konutta KDV oranı yüzde kaç oldu? İşte Konutta KDV oranı 2022

28.03.2022 - 20:38 |
Konutta KDV oranı 2022! Konutta KDV oranı yüzde kaç oldu? İşte Konut KDV indirimi ve diğer detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; tıbbi cihaz, bebek bezi, deterjan ve sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içmede KDV oranının yüzde 8’e indirildiğini açıkladı. Peki, Konutta KDV oranı yüzde kaç oldu? İşte Konutta KDV oranı 2022

KONUT KDV ORANI 2022 YÜZDE KAÇ OLDU?

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" dedi.

ARSA VE ARAZİ

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Açıklamalarında Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeme- içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

ARAÇ ALIM SATIM

Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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