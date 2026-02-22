Kontrolden çıkan otomobil alt geçidin duvarına çarptı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.02.2026 - 01:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ali T. idaresindeki 70 ET 174 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, alt geçidin beton duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

