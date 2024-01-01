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KOM ekipleri yılbaşı akşamı da kaçak içkiye izin vermedi

Düzce'de KOM ekiplerinin yılbaşı akşamı tekel bayilerde yaptığı aramada 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

01.01.2024 - 17:52 |
KOM ekipleri yılbaşı akşamı da kaçak içkiye izin vermedi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı akşamında da denetimlerine devam etti.

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Ekipler, uygulama ve denetimler çerçevesinde şehir merkezinde bulunan tekel bayiler ve depolarını da aradı. Büfelerde yapılan aramada 36 şişe kaçak içkiye el konuldu. 2 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.

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