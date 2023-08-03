Kolonya içip fenalaştı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.