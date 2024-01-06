'Kolombiya iddiası yalan çıkınca anlıyoruz ki asıl ihale piyangosu Karabat'a vurmuş'

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısındaki ilgili bölüm:

İHALELER ÖZGÜR KARABAT’A MI?

Örneğin belediye ihalelerinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’a verildiği iddiası.

Takvim Gazetesi, Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İETT’deki toplam 4.1 milyar tl’lik 14 ihaleyi kazandığını yazdı.

Bu doğru mu?

İHALELER

İstanbul Belediyesi’nin toplu taşıma araçları yollarda kaldı diye haber konusu olurken, aşağıda yer alan ihaleler Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete mi verildi?

1-20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı

2-23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı,

3-20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı

4-21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı

5-27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı

6-23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

7-23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

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8-22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

9-22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

10-9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme

11-9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım

12-11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

13-11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

14-16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı

Ben sadece bu iddialar doğrumu diye soruyor, başka bir şey sormuyorum.

İHALE PİYANGOSU

ÖZGÜR Karabat, Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 400 milyonluk büyük ikramiyenin Kolombiya’ya çıktığını iddia etmişti. Milli Piyango’yu düzenleyen Sisal Şans şirketi, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” diye açıklama yaptı. Özgür Karabat’ın iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Ama yukarıdaki haberden de anlıyoruz ki asıl ihale piyangosu Özgür Karabat’a vurmuş.