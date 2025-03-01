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GündemKocaeli'nde tedirgin eden görüntü! 11 gündür sönmedi, ekipler harekete geçti
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Kocaeli'nde tedirgin eden görüntü! 11 gündür sönmedi, ekipler harekete geçti

01.03.2025 - 08:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kocaeli'nde tedirgin eden görüntü! 11 gündür sönmedi, ekipler harekete geçti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında açığa çıkan metan gazı 11 gündür yanmaya devam ederken, alevlerin önceki günlere kıyasla etkisini azalttığı gözlemlendi.

Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

11 gündür süren yangında, alevlerin önceki günlere göre azaldığı dikkat çekerken, ekipler bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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Kocaeli'nde tedirgin eden görüntü! 11 gündür sönmedi, ekipler harekete geçti
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Kocaeli'nde tedirgin eden görüntü! 11 gündür sönmedi, ekipler harekete geçti