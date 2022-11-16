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Kocaeli'nde hareketli saatler! Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. (20) adlı yolcuyu bıçaklayıp, şoför ile yolcuları tehdit ederek indirip araçla kaçan F.B. (34), İstanbul'da yakalanıp, tutuklandı.

16.11.2022 - 13:32 | | Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Kocaeli'nde hareketli saatler! Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı

Olay, 26 Ekim günü saat 15.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde F.B., kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. adlı yolcu ile tartıştı. Çıkan kavgada F.B., A.I.'yı bacağından bıçakladı. Şoför ile diğer yolcuları bıçakla tehdit edip indiren F.B., gasbettiği otobüsle Gebze yönüne kaçtı.

Yaralanan A.I. ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları ifade için polis merkezine götürüldü. Otobüsü, İstasyon Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulan polis, olaydan 1 gün sonra F.B.'yi İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir eve girerken yakaladı. Suç aleti bıçakla gözaltına alınan F.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kocaelinde hareketli saatler Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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