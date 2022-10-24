Kocaeli'de petrol firmasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Yangın, saat 15.44 sıralarında Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan petrol firmasında meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Çalışmaları yerinde takip eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"42 araç ve 105 personelle olaya müdahale etmeye başladık"

42 araç ve 105 personel ile yangına müdahale edildiğini aktaran Vali Yavuz, "Hem fabrika sahiplerimize hem çalışanlarımıza hem de Körfez ilçemize geçmiş olsun. Bölgemiz biliyorsunuz çok sayıda kimyevi üretim tesisi olan önemli bir bölge. Burada bir kimyevi depolama ünitesinde meydana gelen yangın vesilesiyle 15.44 sularında bize ihbar geldi. Yaklaşık 6 dakika sonra devletimizin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettik. Daha sonra arkadaşlarımızla görüşmemiz vesilesiyle, burada TÜPRAŞ ve OSB’lerimizin itfaiyelerini de yönlendirmek suretiyle 42 araç ve 105 personelle olaya müdahale etmeye başladık. Çok şükür ki, başka tesislere sıçramadan, can kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı. Şehrimiz bu tür endüstriyel yangınlara karşı tatbikatı çok sık yapar. Bilgi birikimi ve tecrübesi çok yüksek olan bir şehir. Bu sayede de yangın şu an için kontrol altına alınmış bulunuyor. Ümit ediyoruz ki bu yangınlar hiç olmaz. Dileğimiz, temennimiz o. Fakat olduğu takdirde de müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu.



“Yalnızca 1 kardeşimiz dumandan etkilendi”

Yalnızca 1 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "15.44’te haber merkezimize bu bölgeden yangın ihbarı geldi. 15.50’de olay yerine bütün ekiplerimizle gelip hemen müdahaleye başladık. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatı olarak 42 itfaiye aracımız, belediyemizden gelen su tankerlerimiz, TÜPRAŞ’tan gelen köpük kulemizle beraber 105 personelle müdahale ederek yangını yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yalnızca 1 kardeşimiz dumandan etkilendi. Onun da Allah’a şükür sağlığında bir sıkıntı görünmüyor. Yangın tamamen kendi kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.