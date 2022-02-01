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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

01.02.2022 - 08:48 | | KARTEPE(Kocaeli), (DHA)
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasınım deposunda yangın çıktı.

Kocaelide geri dönüşüm fabrikasında yangın


Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Kocaelide geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelide geri dönüşüm fabrikasında yangın

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