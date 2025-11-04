Kocaeli'de facia ucuz atlatıldı! Bir binanın kolonları çatladı, aileler korkuyla evi tahliye etti

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Çayırova Mahallesi 5216 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında yer alan dükkanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Bir süre önce kolonlardan gelen büyük bir gürültü sonrasında parçalanmalar meydana geldi. Olayın ardından bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler binada detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre binada yapısal hasar tespit edilirken, kesin sonuç için hazırlanan teknik raporun yaklaşık bir hafta içinde çıkacağı bildirildi. Binada yaşayanlar, yetkililerden kesin bir tahliye kararı gelmemesine rağmen, can güvenliği endişesiyle kendi imkanlarıyla binayı boşaltma kararı aldı.





"Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz"

Dükkan sahibi Ahmet Akengin, yaşananları şu şekilde anlattı; "Balıkesir Sındırgı depreminde kolonlardan birinde büyük bir kopma olmuştu. O zaman sıva çatlağı sandım ama bugün yine büyük bir çatırtı duyduk. Kolonun parçalarının koptuğunu, tavanda ve kirişlerde çatlaklar oluştuğunu gördüm. Belediyeyi aradım, ekipler geldi, inceleme yaptılar. Raporun bir hafta sonra çıkacağını söylediler. Yetkililer şu an için tahliye kararı vermedi ama biz vicdanımızın sesini dinleyip binayı boşaltıyoruz" dedi.



Aileler binayı boşalttı

Binada toplam 2 dairede 2 ailenin yaşadığı, 5 kişilik bir ailenin yakınlarının yanına taşındığı, diğer kiracıların ise İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yetkililer, raporun sonucuna göre binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.