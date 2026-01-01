Kocaeli Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Otobüs, Tramvay)

Haberin Devamı

Yılbaşında Türkiye'nin birçok noktasında toplu taşıma ücretsiz olurken, gözler Kocaeli'ye çevirildi. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olanlar toplu taşıma saatlerindeki düzenlemeyi, 1 Ocak gününde tatili değerlendirmek isteyenler de toplu taşımanın ücretsiz olup, olmadığını merak ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, yılın ilk gününde otobüslerin ücretsiz hizmet verip vermeyeceği ile ilgili detaylar açıklığa kavuştu ve vatandaşların ulaşım planlarını buna göre yapması sağlandı.

Kocaeli genelinde ulaşım planlaması yapan vatandaşlar için belediyeden gelen bilgiler netlik kazandı. Diğer büyükşehirlerin aksine Kocaeli’de 1 Ocak Perşembe günü belediye otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları normal ücret tarifesi üzerinden çalışacak.

Şehirde ulaşımın ücretsiz olacağına dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Yolcular, mevcut Kocaelikart bakiyelerini kullanarak yolculuklarını gerçekleştirecek.

Buna göre yeni bir açıklama gerçekleştirilmediği sürece Kocaeli’de toplu taşımanın ücretli olacağı tahmin ediliyor.