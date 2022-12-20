MSB duyurdu! Koca Yusuf uçakları döndü
Milli Savunma Bakanlığı, "Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri Kayseri’ye intikale başlamıştır” dedi. Ukrayna’dan gelen A400M uçakları Kayseri’ye indi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır” ifadelerini kullandı.
YURDA DÖNDÜ
Ukrayna’dan gelen A400M uçakları Kayseri’ye emniyetle indi.
ÇİN'E GİTMİŞTİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için 2 yıl önce tahliye operasyonu başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürülmüştü.