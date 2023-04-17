Kobani davasının üç sanığı, tahliye sonrası firar etmiş

Cumhuriyet savcısının dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfalık mütalaada, Kobani soruşturması kapsamında 25 Eylül 2020'deki operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ ile Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu 32 kişinin tutuklandığı hatırlatılarak, sorguları tamamlanan, sağlık ve eğitim durumları ile tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilen sanıklar Zeki Çelik, Berfin Özgü Köse ve Cihan Erdal'ın adli kontrol hükümlerini yerine getirmeyerek firar ettikleri ifade edildi.

FİRARİ SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Mütalaada sanıkların, olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulundukları ifade edildi. Sanıklardan Cihan Erdal'ın ve Zeki Çelik'in, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan 1'er kez, Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldürülmesi suçlarına ilişkin 'nitelikli insan öldürme' suçundan ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Firari sanık Berfin Özgü Köse hakkında ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.