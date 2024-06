Klimasını açmayan şoförler şimdi yandı!

Bunaltıcı yaz sıcaklarının başlamasıyla her sene olduğu gibi birçok şehirden toplu ulaşım araçlarındaki klima denetimleriyle ilgili haberler gelmeye başladı. Eren Aka yazdı. İstanbul’da bir günde 5 milyon yolcu otobüslerle seyahat ediyor.

Bakıldığında Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla kişi 1 günde İstanbul’da yolculuk yapıyor. Geçen hafta İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile bir araya geldim. Tabii ki ilk sorum; yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında, insanlara daha konforlu bir hizmet sağlamak için nasıl tedbir alacakları oldu. İrfan Bey de hemen tüm samimiyetiyle cevap verdi: “Yaklaşık 6 bin 500 araçlık bir filomuz var. Yarısı Özel Halk Otobüsü olan bu filonun yaz aylarında da maksimum konforla hizmet vermesi için ekiplerimiz sürekli denetim yapıyor. Ben sık sık otobüsle seyahat ediyorum. Her an bir otobüste benimle karşılaşabilirsiniz. Sıkı bir şekilde ekiplerimiz klima denetimi yapıyor. Kliması kapalı ya da yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Klimalar denetleniyor dedim; ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle sıcak yaz günlerde otobüslerin her 3-4 dakikada bir durağa yanaşması ve tüm kapılarının açılması sebebiyle içeriye yeniden sıcak hava giriyor. Bu durumda araçta klimalar tam randımanlı çalışsa dahi yolcunun istediği soğukluğa ulaşması mümkün olmayabiliyor. Sizin aracılığınızla İstanbullulara bir çağrım var: Araçlarımızda yaşadıkları en ufak bir aksiliği bile lütfen bizlere bildirsinler. Tüm araçlarımız gerek kameralarla, filo yönetim merkezinden anlık olarak gerekse saha ekiplerimizle denetleniyor.”

Sürücülere kurumsal kıyafet

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, aldıkları yeni bir kararı da ilk defa Milliyet Gazetesi’ne açıkladı: Demet, “Önümüzdeki dönemde İETT şoförlerimiz, tıpkı pilotlarda olduğu gibi çok daha kurumsal bir kıyafet sistemine geçecek” dedi.

Sahillerden ihbar üstüne ihbar!

Gazeteniz Milliyet, bir haftadır sahillerdeki işletmelerin işgallerini gündeme taşıyor. Bu konuyla ilgili bana da çok sayıda ihbar geldi. Bunlar arasında dikkatimi çeken iki konu oldu. Birincisi Ayvalık’ta Meteoroloji’nin yanındaki bir otel inşaatı… Otel sahiplerine ait arazi birinci derece doğal sit alanı olmasına rağmen, buradaki 40-50 yıllık 45 çam ağacı kesilmiş. Benim garipsediğim konu ise otelin inşaatından sorumlu kişinin, görevlilere, “Ağaç kesmenin suç olduğunu bilmiyordum. Cezası neyse öderim” demesi! Bence bu tarz durumlarda yaptırımlar o kadar ağır olmalı ki bırakın bir ağacı, bir fidanı kesmeye bile yeltenmenin önüne geçilebilmeli. İkinci şikâyet de Ayvalık’tan. Altınova Mahallesi’nde Kum Adası mevkisinde, kaçak olduğu iddia edilen yapının sahibi, 5 dönümlük bir kumsal alanı işgal etmiş. Okurlarımızdan gelen bilgiye göre, söz konusu işletme gün gün işgalini sürdürmüş ve bölge halkı koca plajda sadece 10 metrelik alanda denize girebilecek duruma gelmiş. Bakalım bugünkü yazımdan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi yetkilileri bu işletmeyle ilgili bir işlem yapacaklar mı? Bekleyip göreceğiz…

