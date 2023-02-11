KÄ±zÄ±lay'Ä±n il il yemek daÄŸÄ±tÄ±m noktalarÄ±
KÄ±zÄ±lay, depremden etkilenen 10 ilde farklÄ± noktalara yerleÅŸtirdiÄŸi aÅŸevleri, mobil mutfaklarÄ± ve ikram araÃ§larÄ±yla afetzedelere beslenme desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â
Beslenme noktalarÄ±nÄ±n tÃ¼m illerdeki daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± KÄ±zÄ±layâ€™Ä±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan ve internet sitesi Ã¼zerinden depremzedelerin takip edebileceÄŸi belirtildi.
Ä°l il yemek daÄŸÄ±tÄ±m noktalarÄ± ÅŸÃ¶yle;
Adana DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ± (Ã‡ukurova): Ã‡ukurova â€“ Dermancan Hastanesi YanÄ±
AdÄ±yaman DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ± (Merkez): YenipÄ±nar Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi Demokrasi Prk
Mobil Mutfak (Merkez): Merkez-Perre Mesleki ve Teknik Lisesi Ä°Ã§i
Sahra Mutfak (Merkez): Esentepe, 02040 AdÄ±yaman Merkez
Ä°kram AracÄ± (GÃ¶lbaÅŸÄ±): Cumh. Mah. Ä°bni Sina Mesleki ve Tkn. Andl. Lisesi GÃ¶lbaÅŸÄ±
Mobil FÄ±rÄ±n (Besni): DumlupÄ±nar Ortaokulu YanÄ±
Ä°kram AracÄ± (Merkez): AlitaÅŸÄ± Mahallesi AtatÃ¼rk BulvarÄ± No:144
Gaziantep DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
AÅŸevi (Åžehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi
Sahra Mutfak (Åžehitkamil): Ali Yerli Kaya Anadolu Lisesi iÃ§i
Ä°kram AracÄ± (Åžehitkamil): Ä°brahimli YÃ¼ksek Bina
Ä°kram AracÄ± (Åžehitkamil): Ä°brahimli Opet Enkaz1
Sahra Mutfak (Åžehitkamil): Onatkutlar Mah. Belediye GÄ±da BankasÄ±nÄ±n AltÄ±
Sahra Mutfak (Åžahinbey): Mavi Kent Toplu KonutlarÄ± BahÃ§esi
AÅŸevi (Åžehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Ã‡atÄ±lÄ± Pazar Yeri AltÄ± No:1 ve 3
Sahra Mutfak (NurdaÄŸÄ±): Kurudere Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu BahÃ§esi
Ä°kram AracÄ± (NurdaÄŸÄ±):NurdaÄŸÄ± Hastanesi Ã–nÃ¼
Sahra Mutfak (NurdaÄŸÄ±):Esenyurt Taziye Evi YanÄ±
Sahra Mutfak(NurdaÄŸÄ±):Arsan Mahallesi
Binek AraÃ§(Åžahinbey):Kriz MasasÄ±
Sahra Mutfak(Ä°slahiye):Otogar iÃ§i
Ä°kram AracÄ±(Ä°slahiye):TÃ¼vtÃ¼rk AraÃ§ Muayene Ä°stasyonu Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(Ä°slahiye):Ä°slahiye Åžehitlik MezarlÄ±ÄŸÄ±
Sahra Mutfak(Ä°slahiye):Ä°slahiye â€“ Opet ParkÄ± Ä°Ã§i
Sahra Mutfak(Ä°slahiye):Ä°slahiye â€“ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YanÄ±
Ä°kram AracÄ±(Ä°slahiye):Ä°slahiye Demokrasi MeydanÄ±
Ä°kram AracÄ±(Åžehitkamil): Gaziantep Spor Hasan DoÄŸan Tesisleri
Binek AraÃ§(Åžehitkamil): Enkaz AlanÄ±
DiyarbakÄ±r DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
AÅŸevi(Sur) Dicle Ãœniversitesi AkaryakÄ±t Ä°stasyonun ArkasÄ±
Ä°kram AracÄ±(KayapÄ±nar): Dicle Ãœniversitesi Ä°Ã§i
Hatay DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun) Ãœniversite GiriÅŸi Camii YanÄ±
Mobil Mutfak(Antakya): RÃ¶nesans RezidansÄ±n Alt SokaÄŸÄ±
Mobil Mutfak(Antakya): Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun): Mustafa Kemal Mahallesi
Mobil Mutfak(Ä°skenderun): Maydanoz Kafe Ã–nÃ¼
AÅŸevi(Ä°skenderun): KÄ±zÄ±lay Ä°skenderun Åžube PÄ±narbaÅŸÄ± Cad. Eski Ä°tfaiye YanÄ± no:6 Ä°skenderun
Mobil Mutfak(KÄ±rÄ±khan): CeylanlÄ± KÃ¶yÃ¼
Ä°kram AracÄ±(KÄ±rÄ±khan): 1.Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun): Ä°skenderun Millet ParkÄ±
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun): Ä°skenderun Tic. Ve San OdasÄ± Anadolu Lisesi
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun): Ä°skenderun Teknik Ãœniversitesi KapalÄ± Spor Salonu
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun):Ä°skenderun Devlet Hastanesi (Yeni Hastane)
DaÄŸÄ±tÄ±m AracÄ±(Ä°skenderun): Ä°skenderun Devlet Hastanesi
Ä°kram AracÄ±(Ä°skenderun): Ä°skenderun KaymakamlÄ±k
Mobil Mutfak(Ä°skenderun): Hatay Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±
Ä°kram AracÄ±(Hassa): KapalÄ± Spor Salonu
Mobil Mutfak(Hassa): Hassa Stadyum YanÄ±
Mobil Mutfak(Antakya):Vali GÃ¶beÄŸinde
Mobil Mutfak(Antakya):Vali GÃ¶beÄŸi ParkÄ± Yol KenarÄ±
Ä°kram AracÄ±(Antakya):600 KÃ¼me Evleri
Ä°kram AracÄ±(Antakya):Serinyol-Orman BÃ¶lge MÃ¼d.
Mobil Mutfak(Antakya):Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°Ã§erisinde
Ä°kram AracÄ±(Antakya): Ekinci Mahallesi
Sahra Mutfak(Antakya): Ãœniversite Yemekhanesi kullanÄ±lÄ±yor
Ä°kram AracÄ±(Antakya) Antakya Åžehir Hastanesi Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(Antakya): Hatice Ana Camii
KahramanmaraÅŸ DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Mobil Mutfak(OnikiÅŸubat): YaÅŸar Pastanesinin YanÄ±/Merkez
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k): TÃ¼rkoÄŸlu Merkez-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sahra Mutfak(DulkadiroÄŸullarÄ±): SivricehÃ¼yÃ¼k.
Sahra Mutfak(DulkadiroÄŸullarÄ±): SivricehÃ¼yÃ¼k.
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k): Ä°mam Hatip Ortaokulu Ã–nÃ¼
Sahra Mutfak(PazarcÄ±k):Ä°tfaiye Garaj Ä°Ã§inde
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):Belediye Pazar Yeri
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):AtatÃ¼rk ParkÄ±
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):Stadyum Ã‡adÄ±rkent
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):PazarcÄ±k KaymakamlÄ±ÄŸÄ±
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):PazarcÄ±k Hastane Ã–nÃ¼
Binek AraÃ§(PazarcÄ±k):PazarcÄ±k
DaÄŸÄ±tÄ±m AracÄ±(OnikiÅŸubat): TÃ¼rkoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ± Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): KipaÅŸ EÄŸitim Kurumu Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): GeÃ§ici BarÄ±nma Merkezi
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): OnikiÅŸubat Stadyumu
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): Oniki Åžubat AÅŸevi
Mobil Mutfak(DulkadiroÄŸullarÄ±): MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k Ã–nÃ¼/Merkez
Ä°kram AracÄ±(PazarcÄ±k):MaraÅŸ PazarcÄ±k Turuncu KÃ¶yÃ¼
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat):KahramanmaraÅŸ Åžube Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat):KahramanmaraÅŸ Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–nÃ¼
Mobil FÄ±rÄ±n(OnikiÅŸubat): KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi YanÄ±
Ä°kram AracÄ± (DulkadiroÄŸullarÄ±):Gezici olarak daÄŸÄ±tÄ±m yapÄ±lÄ±yor
Mobil Mutfak(Elbistan):Emniyet Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ± (EkinÃ¶zÃ¼): GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(DulkadiroÄŸullarÄ±): Vali Saim Ã‡otuk Spor Salonu)
Mobil Mutfak(DulkadiroÄŸullarÄ±)GeÃ§ici SÄ±ÄŸÄ±nma Merkez Ä°Ã§i
Ä°kram AracÄ±(DulkadiroÄŸullarÄ±): Fuar Merkezi
Mobil Mutfak(PazarcÄ±k): Cumhuriyet Ortaokulu
Mobil Mutfak(OnikiÅŸubat): Belediye YanÄ±
Mobil Mutfak(OnikiÅŸubat): KapalÄ± Spor Salonu
Ä°kram AracÄ±(OnikiÅŸubat): 12 Åžubat Stadyumu
Mobil Mutfak(OnikiÅŸubat): AyÅŸe GÃ¼mÃ¼ÅŸer Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu
Kilis DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Binek AraÃ§(Merkez): Bozkaya KÃ¶yÃ¼
Malatya DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ±(YeÅŸilyurt): YÄ±ldÄ±z BÃ¼fe
Sahra Mutfak(YeÅŸilyurt): Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi Ä°Ã§i
Mobil Mutfak(YeÅŸilyurt):MotaÅŸ Garaj Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(YeÅŸilyurt):Sidelya Park DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu
Sahra Mutfak(YeÅŸilyurt):Otogar ArkasÄ± MutaÅŸ TrambÃ¼s Ä°letmesi Ä°Ã§i
Ä°kram AracÄ±(YeÅŸilyurt):Merkez- BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(Battalgazi): AkÄ±ncÄ± Yurdu
Ä°kram AracÄ±(Battalgazi): Valilik YanÄ± YaÅŸlÄ±lar ParkÄ±
Ä°kram AracÄ±(Battalgazi): Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–nÃ¼
Ä°kram AracÄ±(Battalgazi): Battalgazi Hastanesi Ã–nÃ¼
Osmaniye DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ±(DÃ¼ziÃ§i): Osmaniye DÃ¼ziÃ§i Ä°lÃ§esi
Ä°kram AracÄ±(BahÃ§e): Osmaniye BahÃ§e-Spor Salonu
Mobil Mutfak(Merkez): Cumartesi PazarÄ± Ä°Ã§i
Ä°kram AracÄ±(Merkez): Amazon SoÄŸuk Hava Deposu Ã–nÃ¼
Mobil Mutfak(Merkez):Masal ParkÄ±
Sahra Mutfak(Merkez):Masal ParkÄ± iÃ§i
Ä°kram AracÄ±(Merkez):Masal Park
Ä°kram AracÄ±(DÃ¼ziÃ§i):Sosyal ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± Ã–nÃ¼
ÅžanlÄ±urfa DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Binek AraÃ§(KarakÃ¶prÃ¼): Kriz MasasÄ±
Ä°kram AracÄ±(KarakÃ¶prÃ¼): Haliliye Åžubesi Ã–nÃ¼
Adana DaÄŸÄ±tÄ±m NoktalarÄ±:
Ä°kram AracÄ± (Ã‡ukurova): Ã‡ukurova-Dermancan Hastanesi YanÄ±