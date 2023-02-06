GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kızılay ve AFAD'dan deprem uyarısı geldi! "Hasarlı evlere girilmemeli"
ABONE OL

Kızılay ve AFAD'dan deprem uyarısı geldi! "Hasarlı evlere girilmemeli"

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere bütün ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir." denildi.

06.02.2023 - 06:25 |
Kızılay ve AFAD'dan deprem uyarısı geldi! "Hasarlı evlere girilmemeli"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak bölgeye seferber oluyoruz. Hasarlı evlere girilmemeli ve Afad uyarıları takip edilmeli" dedi.

Kızılay ve AFADdan deprem uyarısı geldi Hasarlı evlere girilmemeli

AFAD'DAN BİR UYARI
AFAD sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmayın. Yardıma ihtiyaç duyabilecek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olun." dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak bölgeye seferber oluyoruz. Hasarlı evlere girilmemeli ve Afad uyarıları takip edilmeli" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var
İlgili Haber
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var

GÜNCEL HABERLER

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

THY'den deprem bölgesine ek sefer

THY'den deprem bölgesine ek sefer

AFAD can kaybıyla ilgili son durumu paylaştı

AFAD can kaybıyla ilgili son durumu paylaştı