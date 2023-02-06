Kızılay ve AFAD'dan deprem uyarısı geldi! "Hasarlı evlere girilmemeli"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak bölgeye seferber oluyoruz. Hasarlı evlere girilmemeli ve Afad uyarıları takip edilmeli" dedi.

AFAD'DAN BİR UYARI

AFAD sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmayın. Yardıma ihtiyaç duyabilecek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olun." dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak bölgeye seferber oluyoruz. Hasarlı evlere girilmemeli ve Afad uyarıları takip edilmeli" dedi.