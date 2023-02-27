Kızılay Başkanı Kınık CNN Türk'te açıkladı: Bize ait olan bütün çadırları AFAD'a verdik

Kınık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Cemiyetimiz biliyorsunuz 1868'den bu yana kesintisiz olarak devletine hizmet milletine destek için faaliyet gösteriyor. 1950'lerde kendi atölyesini kuruyor 70'lerde fabrikaya dönüştürüyor. Kendi ihtiyacı için depolarında stokluyor. Dünyaya da ihraç yapıyor. O günden bu yana bizim işimiz afetler, insani ihtiyaçlar için üretme. bunları ülkeler, BM ve Türkiye'deki Türk Kızılay ve TSK'da bunun gibi durumlara hazır olmak için ya öncesinde alıyorlar ya da afet esnasında da üretim devam ediyor ve satın alıyorlar.

''12 AY İMALAT YAPIYORUZ''

Bu milli kapasite hiç kapatılmamış. 150 yıldır değişen formatlarda devam etmiş. Bugünkü kapasitemiz aslında Kızılay Çadır ve Tekstil şirketimizin günlük 2 bin civarında kapasiteyi yakalayabilecek durumdayız. Afetten önce 300 civarında çalışanımız vardı şu anda 600 civarında çalışanımız var. Biz 12 ay imalat yapıyoruz. Bu bize sürekli lazım olan milli bir kapasite. Biz kendi öz kapasitemizi kendi kendimize yetecek tutmak durumundayız.Türkiye Afet Müdahale planımız var. Burada 25 farklı hizmet kümesi var. Bu sorumlular daha öncesinde olası senaryolar çalışırlar ve bu senaryolara göre ihtiyaç duyulabilecek olan ihtiyaç kapasiteleri belirlenir. Barınma hizmet kümesinin sorumlusu AFAD'dır. Hepimizin birbirimize destek rolleri vardır. AFAD'ın kendi ülkedeki depolarında en büyük stoğu AFAD tutuyor.

Deprem olduğu gün AFAD'ın istemesine gerek yok ihtiyaç birlikte tespit edildi. Saatler içerisinde çadırlar kamyonlara yüklendi. 54 bin 70 çadırımız kendi öz kapasitemiz. Bizim Kuzey Irak'ta tuttuğumuz bazı stoklarımız da vardı. Bunları da hemen ülkeye çektik. Çadırları kullanıma verdik. Görüntüler sevkiyatlar yapılmadan önce çekilmiş. Deprem olduğu gün AFAD'ın istemesine gerek yok ihtiyaç birlikte tespit edildi. Saatler içerisinde çadırlar kamyonlara yüklendi. 54 bin 70 çadırımız kendi öz kapasitemiz. Bizim Kuzey Irak'ta tuttuğumuz bazı stoklarımız da vardı. Bunları da hemen ülkeye çektik. Çadırları kullanıma verdik. Görüntüler sevkiyatlar yapılmadan önce çekilmiş.

AHBAP'A 2050 ÇADIR

Biraz önce bahsettiğimiz 54 bin 70 çadır Kızılay cemiyetimizin envanterinde olan ve ücretsiz olarak sahaya sevk ettiğimiz çadırlardı. Fabrikalarımızdan her gün 8-9 TIR çadır AFAD'a gidiyor. AHBAP derneğinin satın almış olduğu 2050 hikayesi şöyle, 300 kişilik personelini sürekli açık tutabilmek adına dünyaya pazarlama yapıyor. Çok farklı lokasyonlara gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın bir pazarlama ve satış faaliyeti var. AHBAP derneği bizim satış ekibine ulaşmış. Yurt dışına ihraç için tuttuğu çadırlar arkadaşlar demişler ki bunu içeriye sevk edelim. AHBAP bunu almak istiyor diye inisiyatifte bulunmuşlar bize sormadan. AHBAP böyle bir yardımda bulunmak istiyor bizim bunun nakliyesine destek versin AFAD'ın göstermiş olduğu lokasyonlara sevk etsinler sonra bakarız derdim ben. Arkadaşlarımızın AHBAP'a yaptığı işlemi eleştirdim.

''110 BİN ÇADIR ŞU ANDA ÜRETİLİYOR''

Afetin ilk 72 saati sahada sadece arama kurtarma ekiplerinin bulunması, ambulans tahliyeleri o süre zarfında sessizlik ve trafik anlamda da düşük yoğunluk gerekir. Bu süre zarfında planlama yapılır. Şehirlere altın saatlerde TIR'lar sokulmaz. Bu afette bizim araçlarımız Nurdağı'nda kara saplandı, far kırıklarından dolayı ilerleyemedi. Siz oraya 6 bin tane TIR'ı ilk zamanlarda sokarsanız yanlış olur. İlk sahaya ulaşması gereken ekiplerin rahatlatılması gerekiyor. Çok yaygın bir yıkık oluşturan deprem olduğu için yaklaşık 600 bin bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Yüklemeleri AFAD da biz de yaptık. 350 bin 769 çadır sahaya kuruldu. 2000 çadır bizim 2 günlük üretim kapasitemiz, tabii ki bölgeye gidecekti. 110 bin çadır şu anda üretiliyor.

KIZILAY DEVLETTEN BÜTÇE KULLANMIYOR

KIZILAY bir dernek statüsünde, devletten herhangi bir bütçe kullanmıyor. Eskiden bazı imtiyazlar vardı mesela maden suyu işletme hakkı bu halen bizde. Biizm iktisadi teşekküllerimiz 1920'lerden beri var. Bu şirketler şimdi kurulmuş şirketler değil. KIZILAY'ımızın 3 tane gelir kaynağı var. Bir tanesi bağışlar, uluslararası fonlar alırız. Üçüncüsü gelir getirici faaliyetlerimizdir.