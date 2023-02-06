Kızılay Başkanı açıkladı, deprem bölgesi için kritik 72 saat detayı

Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından personel ve gönüllülerini koordine ederek, bölgeye mobil mutfak ve ikram araçlarını yönlendirdi. Deprem bölgelerine çadır ve battaniye sevki yapılarak, acil ihtiyaçlara karşı kan sevki çağrısında bulunuldu.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde şiddetli hissedilen deprem için Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masası kuran Kızılay, AFAD’daki koordinasyon merkezinden gelebilecek görevlere yönelik olarak da planlamaları sürüyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınında bölgeye ilişkin bilgileri paylaştı, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kınık'ın açıklamaları şöyle:

Pazarcık tarafındayız öncelikle vatandaşlarımızın depremin yaşandığı bütün yerleşim birimlerini terk etmesi gerekiyor. Binaların yanlarında da değil muhiti terk etmeleri gerekiyor. İkincisi gerçekten çok büyük bir afet ile sınanıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizin sayıları yollarda bazı yerler kapandı. Vatandaşlarımızın kendilerini fiziksel olarak kontrol edip hasarlı binalara girmemeleri gerekiyor.

KAN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bölgede yaralı sayılarına ve ihtiyaçlarına göre kan sevkiyatlarını ilk etapta yapmıştık. Şu anda ülke genelinde çağrımızla 10 binin üzerinde vatandaşımız gelip kanını bağışladı. Günlük 20 bin civarında kan alabilir durumdayız. Buna devam edelim. Kan ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz.

Diğer taraftan şu anda inanılmaz ağır hava koşullarında kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Battaniye, mont, kışlık ayakkabı, çadır, vatandaşlarımızın ısınması için gerekli olan malzemeleri elimizdeki ulusal kapasitemizi bölgemize sevk ettik. Üretimiz, özellikle battaniye üretenler, ısıtma malzemeleri üreten üreticilerimizin hazırlık yapması gerekiyor.

Vatandaşlarımız ikinci el kıyafetleri toplamasında onlar sahada yardım malzemeleri anlamında sıkıntı oluşturuyor. Mobil ekiplerimiz, aş evlerimiz, çadırlarımız sahaya intikal ettiler. Ülkedeki kapasitemizi bölgeye seferber etmiş durumdayız.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

(Kan bağışları devam etmeli mi?) 10 bin daha alabiliriz. Bunlara ihtiyacımız var bu kanın güvenli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Testler yapmak zorundayız, vatandaşlarımız anlayışla karşılasınlar. Bütün ekiplerimiz sahadalar. Kızılay’da son depremde kan merkezimiz çöktü. Sahada mobil kan merkezi kurmak durumunda kaldık. Bugün anlayış günü ne olur sabredelim. İhtiyaçlarımızı birlikte danışarak verelim.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE, ISITICI...

(Hangi malzemeleri bekliyorsunuz?) İlk etapta battaniye, elektrikli ısıtıcılar. Daha sonra kışlık montlar çünkü insanlar evlerine giremiyorlar on binlerce insandan bahsediyoruz. Bereler, atkılar bunlara ihtiyaç var ama kullanılmamış, ikinci el değil.

Üreticilerimiz de bu anlamda gıda anlamında ticaret yapan market zincirlerimiz, gıda fabrikalarımız bunlar da afetin etkilendiği bölgelerdeki depolarında bu malzemelerinin sevkiyatlarını hazır tutsunlar. Onlardan talep edeceğiz. Tablo çok çok büyük, bunun üstesinden gelmek için çok büyük bir yardımlaşma seferberliğine ihtiyacımız var.

72 SAAT DETAYI

(Vatandaşlar nasıl yardımda bulunabilir?) Lütfen 72 saat arama ve kurtarmaya odaklanmış durumdayız. Bölgeye dışarıdan yardım maksatlı gelmemesi gerekiyor. İtfaiyeciler, arama kurtarma akredite birlikleri, AFAD ekiplerimiz sahaya intikal ediyorlar. Elektrik hatlarında, su hatlarında sıkıntılar var. Şirketlerin mühendisleri sahaya intikal ediyorlar. Şu an değil ilk 72 saat geçtikten sonra göstereceğimiz noktalarla bu bağışları yapabiliriz. Şu anda acil ihtiyaçları sahada çözebiliyoruz vatandaşlarımız ve özellikle büyük tüccarlarımız hazırlıklarını yapsınlar.

168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİ

(Vatandaşlar nereye gelmeli?) 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşabilirler. Kendi ulaştırmak istedikleri yardımlar nelerse onları bize bildirebilirler.

KAN BAĞIŞI İÇİN ADRES

Şu anda Türkiye’nin 300 noktasında kan bağışı kabul ediyoruz. Afetin yaşanmadığı illerdeki vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Kanver.org’dan vatandaşlar en yakın lokasyonu öğrenebilirler ve buraya ulaşabilirler.

Hem yardımlar hem telefonla vs. birtakım yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar deprem bölgesine geliyorlar. Biraz önce tıkanmış yol vardı biz geçiş üstünlüğümüz olmasına rağmen zor geçtik. Deprem bölgesindeki insanların dışarıya tahliye edilmesi gerekiyor. Deprem bölgesine bir akış var. Vatandaşlarımızın sabretmesi gerekiyor. Yolları kapatmayalım, hastanelerin önlerini kilitlemeyelim. 72 saat arama kurtarma ekiplerimize destek olalım.

AFAD YARDIM NUMARALARINI PAYLAŞTI

AFAD da deprem bölgesi için yardım numaralarını paylaştı. Yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız “deprem” yazarak 1866’ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir." denildi.