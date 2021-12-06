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Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 'rüşvet  almak ve usulsüzlük' iddiaları üzerine tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanlığa Tercan Yatkın seçildi.

06.12.2021 - 14:07 | | Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)
Kıyıköy'ün yeni Belediye Başkanı Tercan Yatkın oldu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kıyıköy Belediyesi'nde 'rüşvet almak ve usulsüzlük' iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belde Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç ile iş insan T.Ö., 1 Aralık'ta tutuklandı.

Tutuklamanın ardından Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediyede yapılan yeni başkanlık seçiminde AK Parti'den Necmettin Dan, MHP'den Nazmi Andıç ile CHP'den Tercan Yatkın yarıştı. Seçimi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da takip etti.

Belediye Kanunu 45'inci maddesi gereği, gizli yapılan oylamada, 9 belediye meclis üyesi oy kullandı. İlk turda Dan ve Yatkın 4'er, Andıç ise 1 oy aldı. İkinci turda ise Yatkın 5, Andıç 3, Dan 1 oy aldı. Seçimin son turunda ise 5 oy alan Yatkın belediye başkanı seçildi, Dan ise 4 oy aldı.

Kıyıköy Belediye Başkanlığı'na seçilen Tercan Yatkın, buruk bir mutluluk yaşadığını belirterek, seçimin Kıyıköy halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. 

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