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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

12.10.2024 - 00:57 | | ANKARA (İHA)
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı. Boş bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Tamer Aksoy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubundan Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

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