Kış turizminin yeni rotası! Tüm hazırlıklar tamamlandı, cumartesi açılıyor

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Eşsiz Munzur manzarası ve yüksek kar kalitesiyle macera tutkunlarının gözdesi olan merkez, tam kapasite hizmet vermek için son hazırlıklarını yapıyor.

Suni karlama ve doğal yağış beklentisi

Bu yıl Ergan’ın üst kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaşmasına rağmen, alt pistlerde henüz beklenen seviyeye ulaşılamadı. Kayakseverlerin mağdur olmaması adına ekipler, geceleri hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aralıksız suni karlama çalışması yürütüyor. Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte sezonun açılması hedefleniyor.

Macera üst kesimlerde başladı

Pistler henüz açılmasa da adrenalin tutkunları Ergan’ın tadını çıkarmaya başladı. Kar üstü araçlarla yapılan turlar ve üst kesimlerdeki snowboard etkinlikleri ilgi görüyor. Ekstrem sporcusu ve Ergan Dağı Genel Koordinatörü İhsan Bayık, üst bölgelerde karın keyfini süren ziyaretçilerin büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, tüm hazırlıkların 2025-2026 sezonunu dolu dolu geçirmek üzere yapıldığını kaydetti.

Kış turizminin yeni rotası

Modern tesisleri, farklı zorluk derecelerindeki uzun pistleri ve kristal kar yapısıyla dikkat çeken Ergan Dağı; kayak, snowboard ve kızak imkanlarıyla sadece Erzincan’ın değil, bölgenin önemli çekim merkezi olma özelliğini sürdürüyor.