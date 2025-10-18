Kış mevsimi yaklaştı ama burada ağaçlar yeni meyve vermeye başladı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere Köyü’nde doğa severleri şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açıp yaz aylarında meyve veren elma ve armut ağaçları, bu yıl mevsim normallerinin dışında Ekim ayında yeniden çiçek açtı. Üstelik bazı ağaçların sadece çiçek açmakla kalmayıp meyve verdiği de görüldü.

Köyde yaşayan Sirac Polat, "Ağaçlar çiçek açmış. Çiçek acınca tutmaz dedik. Ama meyvede tutmaya başlamış. Allah’ın bir hikmetidir. Armut ve elma ağacı şimdiye kadar çiçek açıyordu. Şimdide meyve tutmaya başladı. Bir iki tane değil çok tutmuş" dedi.

Uzmanlar, son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerinin bitkilerin doğal döngüsünü etkilediğine dikkat çekerken, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık farklılıklarının bazı ağaçlarda ikinci bir çiçeklenmeye neden olabileceği belirtiliyor.