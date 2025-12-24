Kış mevsimi ama buranın Coğrafi işaretli dondurması halen ilgi görüyor

Görele Dondurması’nın ustalarından üçüncü kuşak üretici Şenol Avcı, dedesinden miras kalan bu mesleği bugünlere taşıdığını belirterek "Bu dondurma mesleği dedemden babama, babamdan da bana geçti. Bundan sonra dördüncü kuşak olarak oğlum sürdürecek. Yörede 'Köpük dondurması' olarak da bilinen bu dondurmanın geçmişte sadece düğün, bayram gibi özel günlerde yapılıyordu zamanla her gün satılarak ticari bir geleneğe dönüştü" dedi.

Görele Dondurması’nın içerisindeki katkı maddesi yerine doğal karışımlar kullanıldığı için yaz-kış 12 ay boyunca rahatlıkla tüketilebildiğini vurgulayan Avcı, "Türkiye’de coğrafi işaret tescili bulunan ürünler arasına giren Görele Dondurması, içerisine inek sütü, salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü özütüyle hazırlanarak diğer dondurma çeşitlerinden ayrılıyor" diye konuştu.