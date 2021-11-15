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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği kimlere, hangi araçlara zorunlu 2021?

Kış lastiği zorunluluğu aramaları yoğunlaştı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yaklaştıkça, lastik değişimi için oto lastikçilerdeki yoğunluk arttı. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği kimlere zorunlu 2021?

15.11.2021 - 13:05 |
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği kimlere, hangi araçlara zorunlu 2021?

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi hava sıcaklıklarının da düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik başladı. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği kimlere zorunlu 2021?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

 

 

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