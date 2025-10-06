Kış hazırlıkları tamamlanıyor! Tezgahlar renkli, fiyatlar cebe uygun

Haberin Devamı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sofralarda salataların yerini turşular almaya başladı. Mevsiminde toplanan taze meyve ve sebzelerden kurulan turşular, Sivas’ta vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Kış aylarına hazırlık sürecinin başlamasıyla birlikte şehirdeki turşu tezgâhları hareketlendi. Bağışıklığı güçlendirmesi ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisiyle bilinen turşular, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgâhları ve sofraları süslemeye başladı. Özellikle et yemeklerinin yanında tüketilen acı biber, tatlı biber, salatalık ve lahana turşuları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı. Sivas’ta üretilen turşuların kilosu 100 ila 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.



"Kırmızı ve sarı renklerden oluşan canlı bir tezgâhımız var"

Ürettiği turşuları perakende sebze halinde satan Arif Durmuş, 35 çeşit turşularının olduğunu belirterek, "Yaptığımız turşuların beğenilme oranı çok yüksek. Sivas'ta köfte gibi et yemeklerinin yanında acı, tatlı biber turşuları, salatalık turşuları ve ana karakter lahana turşuları daha çok tercih ediliyor. Kırmızı ve sarı renklerden oluşan 35 çeşitten oluşan canlı bir tezgâhımız var. Bu yüzden müşterilerin ilgi ve alakaları çok güzel. Bazı sebzeler sezonluk yetişiyor ve sezonunda kurulumu yapılıyor, bazıları ise 12 ay boyunca yetişebiliyor. Her sezonda o sebzenin turşusu bulunuyor. Erik, çağla, muşmula gibi sezonluk meyvelerden oluşan çeşitlerimiz var. Bu meyvelerin ayrı ayrı dönemleri var. Her meyveyi döneminde alıp taze bir şekilde kurulumunu yapıyoruz" diye konuştu.



"Her sebzeyi ve meyveyi mevsiminde alıp taze bir şekilde kurmanız lazım"

Durmuş, Sivas’a özgü pezik turşusunun Sivaslılar tarafından il dışına da götürüldüğünü ifade ederek, "Lahana turşusunun kurulumuna yaklaşık bir ay daha var. Kornişonun tam zamanı, tatlı biberin kurulumunu yaklaşık bir ay önce bitirdik. Her sebzeyi ve meyveyi mevsiminde alıp taze bir şekilde kurmanız lazım, işin sırrı orada. Turşular kurulduktan sonra yaklaşık 30-40 gün oluşması için bekleme süresi var. Olgunlaştıktan sonra da 9-10 ay saklanabilme süresi bulunuyor. Sivas’a özgü pezik turşusu ise pancar bitkisinin sap kısmından kurulur. Sivas’ta çok meşhurdur, Sivaslılar çok tüketir ve il dışında yaşayanlar da bolca alıp götürürler" dedi.