Kış aylarında büyük zorluk çıkarıyordu! Bu yollar yenilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşan Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın son yıllarda altyapı, ulaşım ve kırsal kalkınma yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını belirtti. Tatar, "2025 yılı itibarıyla Şırnak genelinde 104 kilometrelik köy yolunu sıcak asfaltla buluşturduk. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran bu projeler, hizmet siyasetimizin somut örnekleridir'' diye konuştu.



"Her gün yeni bir eseri halkımızla buluşturuyoruz"

Tatar, AK Parti iktidarının "hizmet belediyeciliği" ve "yatırım odaklı siyaset" anlayışıyla Şırnak'ın çehresini değiştirdiğini söyledi. Tatar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her gün yeni bir hizmeti halkımızla buluşturuyoruz. Şırnak artık ulaşımıyla, altyapısıyla, eğitim ve sağlık yatırımlarıyla bölgenin yükselen şehirlerinden biri haline geldi'' diye konuştu.

Köy yollarında yapılan asfalt çalışmalarıyla birlikte özellikle kış aylarında ulaşımın kolaylaştığını vurgulayan Tatar, "Vatandaşlarımız artık hem daha güvenli hem de daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu. Her bir kilometrelik yol, milletimize duyduğumuz sevginin ve hizmet aşkımızın bir yansımasıdır'' şeklinde konuştu.

Tatar, yol yatırımlarının yanı sıra eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede projelerin devam ettiğini dile getirdi. Tatar, ''Şırnak her gün yenileniyor, gelişiyor. Bizim amacımız yalnızca yolları değil, gönülleri de birleştirmek. Daha modern, daha güçlü bir Şırnak için durmadan çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.