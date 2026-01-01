Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.
Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada 2 Ocak günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.