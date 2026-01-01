Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada 2 Ocak günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.