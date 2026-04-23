Kırşehir’de imzalar atıldı! Üretim maliyeti düşecek

Kırşehir'in Kesikköprü bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, Vali Murat Sefa Demiryürek ile Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu arasında protokol imzalandı. İmza töreni, Selçuklu döneminde Kırşehir Emiri Cacabey tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Kesikköprü Kervansarayı'nda gerçekleştirildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürütülecek proje kapsamında; tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, doğalgaz altyapısının bulunmadığı ve biyokütle potansiyeline sahip yerleşim alanlarında biyokütle ve güneş enerjisinin birlikte kullanılacağı bir model oluşturulması hedefleniyor.

Proje ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, sera ve ısıtma sistemleri ile soğuk hava depolarında enerji verimliliğinin artırılması, kırsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.