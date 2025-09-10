GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.09.2025 - 13:28Güncellenme Tarihi:
Kırşehir'de hasat sonrası uyarı! Ziraat odası başkanı açıkladı

Kırşehir'de, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, kayıtlarını yenilemeyen çiftçilere seslenerek, desteklemelerden faydalanabilmeleri için süreci aksatmadan kayıtlarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

2025 yılı hasat döneminin tamamlandığını belirten Başkan Toprak; don olayları, kuraklık ve diğer küresel olumsuzluklar nedeniyle rekoltede ciddi düşüşler yaşandığını ifade etti. 2025 yılı ürün bazında çiftçi için büyük kayıplarla kapandığını söyledi.

Toprak, yaptığı açıklamada; "2025 yılında Kırşehir’de arpa, buğday ve mercimek üretimi önceki yıllara göre fazla ekildi ancak istenilen verim alınamadı. Özellikle yıl boyunca devam eden iklimsel sorunlar ürün kalitesini ve miktarını olumsuz etkiledi" dedi.

Kırşehirde hasat sonrası uyarı Ziraat odası başkanı açıkladı

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına 2026 yılı için umutlarının yağışların bol olmasına bağlandığını söyleyen Toprak, "Yeni üretim sezonu öncesi kayıtlarını güncellemeyen çiftçiler, devlet desteklerinden ve tarımsal sigorta imkanlarından yararlanamayacak. Tüm üreticilerimizi en kısa sürede Ziraat Odası’na davet ediyoruz. Bütün hasatlar tamamlandı. Beklenen rekolte don olayı küresel ısınma nedeniyle büyük düşüşler yaşandı. 2025 Yılı zararla kapatıldı. 2026 Yılında beklentimiz yağışların çok olması" diye konuştu.

Kırşehirde hasat sonrası uyarı Ziraat odası başkanı açıkladı

