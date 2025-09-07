GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kırşehir'de cezaevinde kalan müvekkiline sentetik hap veren avukat suçüstü yakalandı!

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye giden Avukat Meltem Yılmaz (26), müvekkiline sentetik hap vermeye çalışırken yakalandı. Avukat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Eylül saat 14.00 sıralarında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Müvekkili A.K. ile görüşmesinin ardından Avukat Meltem Yılmaz'ın hareketlerinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir cisim verdiği tespit edildi.

ARACINDA 63 SENTETİK HAP BULUNDU

Tutuklu A.K.’nin üzerinden yapılan aramada, 13 sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla avukatın aracında yapılan aramada da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

