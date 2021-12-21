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Bakanlık duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

21.12.2021 - 19:38 |
Bakanlık duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye yükseldi.

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