Bakanlık duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.



Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye yükseldi.