GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Eric Schroeder yakalandı
ABONE OL

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Eric Schroeder yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

27.12.2023 - 08:15 |
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Eric Schroeder yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı ERIC SCHROEDER İstanbul’da yapılan “KAFES-25” Operasyonuyla yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız

GÜNCEL HABERLER

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye teklifi Meclis'ten geçti

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye teklifi Meclis'ten geçti

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

Nihat Özdemir'in acı kaybı! Kız kardeşi Ayşegül Şarer yaşamını yitirdi

Nihat Özdemir'in acı kaybı! Kız kardeşi Ayşegül Şarer yaşamını yitirdi