Kırklareli'nde zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, zorunlu tır parkı uygulamasına gelen tepkiler üzerine Millet Bahçesi'nde tır şoförleriyle bir araya geldi. Toplantıda tır şoförlerinin talep ve şikâyetlerini tek tek dinleyen Başkan Talay, uygulamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Talay, yapılan görüşmeler sonucunda zorunlu tır parkı uygulamasının 1 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. Bu sürecin yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması adına bir geçiş dönemi olacağını belirten Talay, 1 Nisan'dan sonra uygulamadan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını vurguladı. Erteleme süresi boyunca ilçede bir adet yeni tır parkının daha yapılacağını ifade eden Talay, mevcut tır parkının ise tır şoförlerinin talepleri doğrultusunda yaşam koşullarına uygun hale getirileceğini söyledi. Park alanlarında güvenlik, aydınlatma, sosyal donatılar ve ulaşım gibi eksikliklerin giderileceği belirtildi.

Başkan Talay, amaçlarının hem ilçe içi trafik yoğunluğunu azaltmak hem de tır şoförlerinin mağduriyet yaşamayacağı düzenli ve kalıcı bir sistem oluşturmak olduğunu ifade etti.

Toplantı, tır şoförlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.