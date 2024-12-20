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Kırklareli'nde yük treni fabrika servisine çarptı!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni fabrika servisine çarptı

20.12.2024 - 09:08 |
Kırklareli'nde yük treni fabrika servisine çarptı!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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