Kırklareli'nde nehre düşen aracın sürücüsü öldü

Olay, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Katranca köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye Uyruklu Ali Kaıkeh idaresindeki 34 CIA 502 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ergene Nehrine uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Tekirdağ Deniz Polisi Dalgıçları, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelirken hafif ticari araç nehre gömüldü. Dalgıçlar aracın içinde bulunan şahsa ulaşmak için kısa sürede hazırlık yaparak nehre daldı. Ali Kaıkeh’ın cansız bedenine ulaşılırken, nehre gömülen araçta vinç yardımıyla çıkarıldı.



Savcının incelemesinin ardından araçta bulunan kişi çıkarılarak Babaeski devlet hastanesi morguna götürüldü.