GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırklareli'nde mucize gerçekleşti! Deniz ve göl birleşti
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli'nde mucize gerçekleşti! Deniz ve göl birleşti

Kırklareli'nde mucize gerçekleşti! Deniz ve göl birleşti

22.04.2025 - 09:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kırklareli'nde mucize gerçekleşti! Deniz ve göl birleşti

Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

Kırklarelinde mucize gerçekleşti Deniz ve göl birleşti

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

Kırklarelinde mucize gerçekleşti Deniz ve göl birleşti

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.

Güncel Haberler

23 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ! 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ
#Gündem

23 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ! 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ

Kasapoğlu’ndan zirai don mesajı: Çiftçilerimizin yanındayız
#Gündem

Kasapoğlu’ndan zirai don mesajı: Çiftçilerimizin yanındayız

Boş damacananın fiyatı dolu damacanayı geçti! Suya 4 ayda 3 defa zam geldi
#Gündem

Boş damacananın fiyatı dolu damacanayı geçti! Suya 4 ayda 3 defa zam geldi