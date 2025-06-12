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Kırklareli'nde aracıyla ağaca çarpan genç kadın hayatını kaybetti

12.06.2025 - 13:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-

Kırklareli'nde aracıyla ağaca çarpan genç kadın hayatını kaybetti

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarptığı kazada, İpek Hançer (21) hayatını kaybetti, Baran C. (20) ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinden Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Baran C.'nin kontrolünü yitirdiği 39 BC 352 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kırklarelinde aracıyla ağaca çarpan genç kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Hançer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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