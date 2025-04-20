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Kırklareli'nde 4 kişi süs havuzunda elektrik akımına kapıldı

20.04.2025 - 23:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kırklareli'nde 4 kişi süs havuzunda elektrik akımına kapıldı

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

İşletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

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