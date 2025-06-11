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Kırklareli'nde 30 dönüm buğday alanı kül oldu

11.06.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:
Kırklareli'nde 30 dönüm buğday alanı kül oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde bulunan biçilmemiş bir buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklarelinde 30 dönüm buğday alanı kül oldu


Yangında yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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