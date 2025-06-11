Antalya Valiliği'nden Mermerli Plajı açıklaması: 10 yıllığına kiralandı ama halka açık olacak



Valilik açıklamasında, Mermerli Plajı'nın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bin 77 metrekarelik bir alan olduğu ve 30 yılı aşkın süredir ecrimisil karşılığında alkollü bir restoran ile birlikte plaj işletmesi olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu uygulamaya son verildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "Yıllık (2025) ecrimisil bedeli 720 bin TL ve kira bedeli 400 TL (birim fiyat) olan yaklaşık 300'ün üzerinde şezlong ile hizmet veren uygulamaya son verilmiştir."



10 yıllığına kiralandı

Valilik, plajı daha verimli ve Antalya'ya yakışır bir mekan haline getirmek amacıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında 10 yıl süreli kiralama gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk yıl için 2 milyon 700 bin TL maktu kira bedeli üzerinden sözleşme imzalandığı açıklandı.



Restorasyon için 64,7 milyon TL harcandı

Kiralama işlemleri sonrası, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Mermerli Restoran ve sur duvarlarında restorasyon ve onarım projesi başlatıldığı belirtilen açıklamada, ihale süreci hakkında da bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"İhaleye 5 istekli teklif sunmuş olup, ekonomik açıdan en uygun teklif sahibi Akçaylar Restorasyon Şirketine ihale bırakılmıştır. Mermerli Restoranın onarım çalışmaları ise Valiliğimiz şirketi AYDAŞ Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir."

Restorasyon kapsamında sur duvarlarının güçlendirildiği, surlardan plaj alanına düşebilecek taş, toprak ve diğer maddelerin temizlendiği ve can emniyetinin sağlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, sur duvarlarının restorasyonu için 28 milyon 778 bin 964 TL, restoran ve çevre düzenlemesi için 36 milyon TL olmak üzere toplamda 64 milyon 778 bin 964 TL harcandı.



Plaj ve restoran işletmesi ayrıldı

Açıklamada, geçmiş yıllarda plaj ve restoranın birlikte, alkollü işletme belgeli olarak hizmet verdiği, ancak yeni düzenlemede bu iki işletmenin ayrıldığı ifade edildi. Restoran bölümünün AYDAŞ tarafından alkolsüz olarak işletileceği, plaj işletmesinin ise alkollü olarak işletilebilecek şartlarda kiraya verildiği kaydedildi.



15 milyon TL + KDV ile kiralandı

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Valilik, plaj işletmesi için pazarlık usulü ile 6 milyon, 8 milyon ve 15 milyon TL'lik teklifler alındığını, en yüksek teklif olan 15 milyon TL + KDV bedelle kiralama işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Kiralama protokolüne göre plajın halka açık bir işletme olarak faaliyet göstermesi şartının da protokolde kayıt altına alındığı bildirildi.



"Kamu yararına gelir sağlandı"

Valilik açıklamasında, 2025 yılı itibarıyla geçmişte yıllık 720 bin TL ecrimisil bedeli ile işletilen plajdan artık yıllık 15 milyon TL + KDV gelir sağlandığı vurgulanarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Antalya'mızın bu güzide mekanı, nezih ve gözde bir işletme olarak hemşehrilerimize ve misafirlerimize hizmet edecektir."