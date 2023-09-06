Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kayıp olarak aranan 3 kişiden 2’sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Son bulunun 2 kişinin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sosyal medya hesabından açıkladığı doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar olduğu belirtildi.

KARALOĞLU: 500 YILDA BÖYLE BÜYÜK YAĞIŞ OLMADI'

Bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile birlikte, çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Kayıp olan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmadan önce konuşan Karaloğlu, "Bildiğiniz gibi Demirköy ilçemiz İğneada beldemiz, Sisli Vadi bölgesindeyiz şu anda. Dün sabah 07.00 itibariyle bölgede kuvvetli bir sağanak yağışla büyük bir sel oluştu ve dünden bu saate kadar da bölgedeki faaliyetlerimiz devam ediyor. DSİ'nin verilerine göre son 500 yılda bölgede böyle 24 saatte bu kadar büyük bir yağışın olmadığını ifade ediyor teknik arkadaşlar. Son 24 saatte bölgeye metrekareye 196 kilogram yağmur düşmüş durumda" dedi.

Karaloğlu, selin etkili olduğu orman içinde 18 bungalov evin olduğunu, vatandaşların turistik amaçlı dinlenmek için o evlere geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayıp durumda, onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bütün ekiplerimizle sahadayız, çalışıyoruz. Şu anda sahada arkadaşlar. Başta AFAD, jandarma, sahil güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, polis arama kurtarma, özel idare ve kara yolları ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri ve STK'lar olmak üzere sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor" dedi.

'370 ASKERİ PERSONEL BÖLGEYE İNTİKAL EDECEK'

Dün bölgede yağışın çok olduğunun altını çizen Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin de sahada olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Onlar da bir tehlike atlattılar bölgeye araçla girdiklerinde çok yoğun bir su vardı. Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik. Şu anda yolda intikal etmek üzereler. 370 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerine inşallah bizlere yardımcı olacaklar. Yine dün ve bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın olaydan hemen sonra biz İstanbul'dan Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye helikopter de göndermiştik. Ama maalesef dünkü hava koşulları o esnadaki hava koşulları operasyon yapmaya çok izin vermedi. Ama şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı helikopterler de havadan arama tarama faaliyetlerinde bizlere destek veriyorlar" dedi.

​'ORMAN ENKAZI KALDIRILACAK'

Bugün suların çekildiğini söyleyen Karaloğlu, "Çok sayıda orman envanteri var enkaz olarak. Selin etraftan koparıp getirdiği ve vadiye biriktirdiği orman envanteri. Bunu kaldırmak profesyonellik bir iş. Onun için Orman İşletme Müdürlüğümüzü ve bölgedeki orman şefliklerimizi harekete geçirdik. Onlar şimdi bölgede, hem orman kooperatifleri var. Buralar orman köylüsü. Orman işçilerini ve elleşleme yapan makineleriyle beraber, testereleriyle beraber bir müddet sonra bölgede olacaklar. İnşallah onlar orman enkazını kaldıracak. Bizim arama kurtarma ekiplerimiz de o yığıntıların altında bu arama faaliyetinde bulunduğumuz 3 vatandaşımızla ilgili faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kırklareli'ndeki dün oluşan kuvvetli yağışla ilgili bir gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü kamuoyunu uyarmıştı. Bizi de uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Bu arada komandolar da bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.