GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu
HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu

Kırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu

22.07.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-

Kırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir hükümlü, 12 ay içinde Kur'an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu. Düzenlenen icazet töreninde hafızlık belgesini almaya hak kazandı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 39 yaşındaki M.T., eğitime katıldı. Eğitim sonucunda 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen M.T., Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan imtihanda başarılı olarak 'Hafızlık Belgesi' almaya hak kazandı.

Kırıkkalede cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kuran-ı Kerimi ezberleyerek hafız oldu

M.T. için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Törene, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İl Müftüsü Mustafa Topal, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T.'nin ailesi katıldı. Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşunda bulunması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti. Törenin sonunda İl Müftüsü tarafından hafız M.T.'ye cübbe ve sarık giydirildi.

Kırıkkalede cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kuran-ı Kerimi ezberleyerek hafız oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, "Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığı'mız önemli projeler gerçekleştirilmektedir. İşte tamda bu mimvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta mahkumlarımızı Başsavcılık ve Cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim" dedi.

Güncel Haberler

Keşan'da coğrafi işaretli Siğilli ürününde hasat zorlu başladı! 'Kızım sabah ağlaya ağlaya geliyor'
#Ekonomi

Keşan'da coğrafi işaretli Siğilli ürününde hasat zorlu başladı! 'Kızım sabah ağlaya ağlaya geliyor'

11. ÖRAV Eğitim Şenliği 7 ilde başladı
#Çalışma Hayatı

11. ÖRAV Eğitim Şenliği 7 ilde başladı

Kırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu
#Gündem

Kırıkkale'de cezaevinde kalan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu