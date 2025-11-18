Kırıkkale'de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Balışeyh ilçesi İzzettin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (48) yönetimindeki LX-467-LL plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından maddi hasar oluşan tır otoparka çekildi.