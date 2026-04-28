GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu
HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu

Kırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu

28.04.2026 - 21:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu

Kırıkkale’de ehliyetsiz sürücü, trafik denetimini fark edince aracını büfe önüne park edip denetimin bitmesini beklemek için bölgeden uzaklaştı. Dronla takip edildiğinden habersiz aracının yanına dönen sürücü, trafik ekiplerini karşısında bulurken, kendisine ve araç sahibine 40’ar bin lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında trafik ekiplerini fark eden bir sürücü, aracını yol kenarındaki büfenin önüne park etti. Araçtan inen sürücü, denetimin bitmesini beklemek için yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

İLGİLİ HABER

Nesli tehlikedeki Mısır akbabaları Bolu’da görüntülendi
Nesli tehlikedeki Mısır akbabaları Bolu’da görüntülendi

Sürücünün bu hareketleri, polis dronunun kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Bir süre çevrede dolaşan sürücü, dronla takip edildiğinden habersiz şekilde aracının yanına geri döndüğünde karşısında trafik ekiplerini buldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

İLGİLİ HABER

Sohbet masasına 5. kattan düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Sohbet masasına 5. kattan düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 40 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABER

Yurdun güneyinde sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu
Yurdun güneyinde sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

Güncel Haberler

Bu yoldan geçenler dikkat! Ulaşıma kapanacak
#Gündem

Bu yoldan geçenler dikkat! Ulaşıma kapanacak

Yokuş aşağı giden servis aracı gecekondunun çatısına uçtu 1 kişi yaralandı
#Gündem

Yokuş aşağı giden servis aracı gecekondunun çatısına uçtu 1 kişi yaralandı

Kırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu
#Gündem

Kırıkkale’de aracını park edip uzaklaştı, dönüşte polisi karşısında buldu