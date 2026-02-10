GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırıkhan’da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Kırıkhan’da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk hayatını kaybetti

Kırıkhan’da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk hayatını kaybetti

10.02.2026 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Kırıkhan’da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk hayatını kaybetti

Hatay’da ev yapımı için kazılan içi su dolu temele düşen 5 ve 6 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü. Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su dolu temele düşen kardeşleri babaları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
#Gündem

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

TAG'da araba yarışı pahalıya patladı: 4 araç trafikten men edildi
#Gündem

TAG'da araba yarışı pahalıya patladı: 4 araç trafikten men edildi

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
#Gündem

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı